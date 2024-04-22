Нещодавно Еммануель Макрон виступив зі своєю ініціативою щодо припинення вогню в усіх чинних воєнних конфліктах, які тривають у світі, на час проведення Олімпійських ігор-2024. Раніше у Кремлі негативно відреагували на пропозицію президента Франції.

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Відповідь Зеленського на ініціативу Макрона

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не вірить у такий формат перемир'я з Росією.

Я в це не вірю з Росією. Я не вірю не в цей формат перемир'я в цілому, я не вірю в будь-який формат перемир'я з Російською Федерацією. Еммануель це знає, він сам свідок цього, ми разом були в Нормандському форматі. Ми разом проходили весь цей мінський процес,

– розповів Зеленський.

Також він зазначив, що Росія може використати перемир'я, щоб перегрупувати сили і це матиме негативні наслідки для України.

Франція, Німеччина, Україна – ми всі є живими свідками, не по книжках, а ми живі свідки, що замороженого конфлікту з Росією не буває. Це питання для перегрупування Росією і надання їм ще додаткових сил, щоб потім знищувати нас. Ми це проходили,

– додав Володимир Зеленський.

Сам Макрон розуміє, що Олімпійські ігри не є авторитетом для керівництва Росії і, що ніякого перемир'я й бути не може.

Росіян та білорусів допустили до участі на Олімпійських іграх-2024 у "нейтральному" статусі. Попри це Україна поки не планує бойкотувати змагання.

Відзначимо. Раніше Еммануель Макрон зізнавався, що очікує атаки на Францію під час Олімпійських ігор з боку Росії. Як мінімум прогнозуються інформаційні атаки.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри-2024 триватимуть з 26 липня до 11 серпня. Церемонія відкриття запланована на березі Сени, проте французька влада може змінити місце проведення з міркувань безпеки.