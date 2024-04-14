В столице Франции с 26 июля по 11 августа состоятся летние Олимпийские игры. Туда были допущены российские и белорусские спортсмены, которые будут иметь право соревноваться в "нейтральном" статусе.

Одним из главных лоббистов этого позорного решения был президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. Однако "запоребриком" не оценили его усилий и обвиняют в том, что спортсмены из страны-агрессора не могут выступать под своим флагом и должны соответствовать статусу нейтрального атлета, который не поддерживает войну в Украине.

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Во всех бедах России виноват Томас Бах и Украина

Из-за этого россияне массово бойкотируют предстоящие Игры-2024. Об отказе ехать на соревнования уже заявили гимнасты, боксеры, пловцы, лучники и фехтовальщики.

Своим мнением относительно Олимпиады-2024 поделился двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Он заявил, что МОК должен поставить на место НОК Украины, который требует запретить российским борцам выступать на соревнованиях во Франции, и обвинил во всем Томаса Баха, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Украину до этого беспредела довела команда Баха в МОК. Ведь после начала "СВО" он первым призвал отстранять всех россиян во всех видах спорта от участия в международных соревнованиях. Теперь вслед за НОК Украины НОК каждой страны может указывать МОК, что нужно делать. Вот до чего довела спортивная политика Баха.

Если бы МОК был полноценной организацией, которая придерживается всех законов, то они могли бы предупредить НОК Украины: МОК не будет терпеть подобного поведения и указаний, что ему следует делать. Но Бах может и побежать выполнять указания со стороны Украины", – заявил Васильев.

Напомним, что председатель Олимпийского комитета России недавно набросился также на российских теннисистов, которые собираются принять участие в Играх, заявив, что в Париже они будут "командой иноагентов".