Они имеют право соревноваться в нейтральном “статусе”, в случае, если не поддерживают активно военные террористические действия своей страны на территории Украины. Однако и этого подарка от МОК россияне не оценили и массово отказываются ехать на Игры-2024.

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Очередная "гениальная" мысль с России

Такое решение полностью разделяет руководительница Парижа Анн Идальго. Она систематически поддерживает Украину и заявила, что российским и белорусским спортсменам не будут рады в столице Франции,

Это вызвало возмущение "запоребриком". Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков выступил с заявлением, в котором обратился к Международному олимпийскому комитету.

Он заявил, что Олимпиада-2024 должна быть перенесена в другую страну, ведь Идальго не хочет допускать к соревнованиям спортсменов из России и Беларуси, пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал политика.

По идее, если город-организатор не готов принимать у себя спортсменов, которые получили право участвовать в соревнованиях, то МОК должен, как минимум, перенести Игры в другое место. Но руководство МОК вообще никак не комментирует индивидуальный политический демарш госпожи Идальго. Молчание следует расценивать как передачу полномочий по проведению Игр властям Парижа, которые имеют право определять, кому они рады, а кому нет?

– возмутился Поздняков.

К слову. Ранее в России устроили травлю спортсменов из-за возможного участия на Олимпиаде и даже угрожали им проблемами в будущем.

Напомним, что об отказе ехать на Олимпиаду уже сообщили российские лучники, гимнасты, фехтовальщики и боксеры.