Одним з головних лобістів цього ганебного рішення був президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах. Проте "запорєбриком" не оцінили його зусиль і звинувачують у тому, що спортсмени з країни-агресорки не можуть виступати під своїм прапором та мають відповідати статусу нейтрального атлета, який не підтримує війну в Україні.

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У всіх бідах Росії винен Томас Бах і Україна

Через це росіяни масово бойкотують майбутні Ігри-2024. Про відмову їхати на змагання вже заявили гімнасти, боксери, плавці, лучники та фехтувальники.

Своєю думкою щодо Олімпіади-2024 поділився дворазовий олімпійський чемпіон з біатлону Дмітрій Васільєв. Він заявив, що МОК має поставити на місце НОК України, який вимагає заборонити російським борцям виступати на змаганнях у Франції, та звинуватив у всьому Томаса Баха, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Україну до цього свавілля довела команда Баха в МОК. Адже після початку "СВО" він першим закликав усувати всіх росіян у всіх видах спорту від участі в міжнародних змаганнях. Тепер слідом за НОК України НОК кожної країни може вказувати МОК, що потрібно робити. Ось до чого довела спортивна політика Баха.

Якби МОК був повноцінною організацією, яка дотримується всіх законів, то вони могли б попередити НОК України: МОК не терпітиме подібної поведінки та вказівок, що йому слід робити. Але Бах може й побігти виконувати вказівки з боку України", – заявив Васільєв.

До слова. Раніше росіяни вимагали перенести Олімпіаду з Парижа та навіть закликали заарештувати очільника МОК.

Нагадаємо, що голова Олімпійського комітету Росії нещодавно накинувся також на російських тенісистів, які збираються взяти участь в Іграх, заявивши, що в Парижі вони будуть "командою іноагентів".