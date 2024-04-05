Для участия в соревнованиях они должны не поддерживать активно агрессию против нашей страны и не принадлежать к силовым структурам России или Беларуси. Если эти пункты выполнены, то атлеты имеют право соревноваться в “нейтральном” статусе.

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Театр абсурда

Такое решение, которое является большим подарком для стран-агрессорок, совсем не оценили "запоребриком". В течение долгого времени Томаса Баха российские пропагандисты и чиновники называют фашистом и разрушителем олимпийского движения, а теперь пошли еще дальше.

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев заявил, что глава МОК вел слежку за гражданами России, а также совершил заговор против спортсменов. За это он требует от Следственного комитета проверить Томаса Баха по статье о вмешательстве в частную жизнь и наказать его "по всей строгости закона", пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

Прошу вас поручить проверить этот акт агрессии Томаса Баха по всей строгости нашего закона. Это подпадает под статью 137 Уголовного кодекса России, за что предусмотрена ответственность: за незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную или семейную тайну,

– заявил депутат.

Напомним, что ранее в России призвали перенести Олимпиаду из Парижа из-за позиции руководительницы столицы Франции Анн Идальго, которая заявила, что российским и белорусским спортсменам не будут рады в городе, где она является мэром.

Справка. Олимпийские игры-2024 продлятся с 26 июля по 11 августа. В программе Игр запланированы соревнования в 32 видах спорта.