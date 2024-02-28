События произошли на вокзале Gare du Nord. Там у чиновника из поезда похитили сумку, в которой был компьютер и два USB-накопителя с планами безопасности будущей Олимпиады.

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Правоохранители начали следственные действия

Сообщается, что инженер положил личные вещи в багажное отделение над своим сиденьем, а когда совершал пересадку на другой поезд из-за задержки своего рейса, то обнаружил кражу и сразу обратился к правоохранителям.

На похищенном ноутбуке, в частности, были планы муниципальной полиции по обеспечению безопасности Олимпийских игр. Сейчас транспортная полиция начала расследование и выясняет, исчезновение конфиденциальной информации имело спланированный характер или было совпадением.

Важно. В работе по охране правопорядка на Играх-2024 будет привлечено около двух тысяч сотрудников муниципальной полиции и 35 тысяч работников служб безопасности.

Напомним, что летняя Олимпиада в Париже продлится с 26 июля по 11 августа 2024 года. Украина уже имеет 38 олимпийских лицензий, в частности, впервые в истории будет участвовать в турнире по футболу, благодаря выходу молодежной сборной в полуфинал Евро-2023.