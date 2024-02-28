Події сталися на вокзалі Gare du Nord. Там у посадовця з потяга викрали сумку, в якій був комп'ютер та два USB-накопичувачі з планами безпеки майбутньої Олімпіади.

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Правоохоронці розпочали слідчі дії

Повідомляється, що інженер поклав особисті речі в багажне відділення над своїм сидінням, а коли здійснював пересадку на інший потяг через затримку свого рейсу, то виявив крадіжку й одразу звернувся до правоохоронців.

На викраденому ноутбуці, зокрема, були плани муніципальної поліції щодо забезпечення безпеки Олімпійських ігор. Наразі транспортна поліція почала розслідування та з'ясовує, зникнення конфіденційної інформації мало спланований характер чи було збігом.

Важливо. У роботі щодо охорони правопорядку на Іграх-2024 буде залучено близько двох тисяч співробітників муніципальної поліції та 35 тисяч працівників служб безпеки.

Нагадаємо, що літня Олімпіада в Парижі триватиме з 26 липня до 11 серпня 2024 року. Україна вже має 38 олімпійських ліцензій, зокрема, уперше в історії братиме участь у турнірі з футболу, завдяки виходу молодіжної збірної до півфіналу Євро-2023.