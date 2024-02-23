С началом полномасштабной войны в Украине мировой спорт стал накладывать санкции на Россию. И если команды не допускают к соревнованиям, то отдельным атлетам позволяют выступать под нейтральным флагом.

По теме Послали за кораблем: CAS отклонил иск России о приостановлении членства в МОК из-за войны

Не видят себя в гимнастике

При этом их проверяют на неподдержку войны в Украине и непричастность к военным структурам страны-террористки. Неудивительно, что многих спортсменов это не устраивает, ведь нейтральностью их позиция и не пахнет.

Показательная история произошла с представительницами художественной гимнастики Диной и Ариной Авериными. Ранее россиянки отказались от участия в Олимпиаде-2024 из-за невозможности доказать свою нейтральность.

А теперь стало известно, что Аверины решили вообще завершить карьеру. Главной причиной называется невозможность продолжения карьеры в условиях санкций против России.

Читайте также МОК не допустил к Олимпиаде-2024 одного из лучших боксеров мира: объяснение Комитета

Чем известны сестры Аверины

Напомним, что Дина является серебряным призером ОИ-2020. Кроме того, на двоих сестры взяли 22 золотые медали на ЧМ по художественной гимнастике, а также 12 золотых на Евро.

В 2022 году они приняли участие в пропагандистском концерте в поддержку Владимира Путина и войны в Украине. Они надели на себя куртки с военной символикой "Z".