Французский дзюдоист Тедди Ринер первый спортсмен, который стал четырехкратным триумфатором на Олимпийских играх. Это уникальный рекорд в соревнованиях по дзюдо за все время.

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Тедди Ринер на Олимпиаде-2024

Француз выступал в весовой категории свыше 100 килограмм. В финале Ринер победил корейца Ким Мин Чона и завоевал золотую медаль на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Для Тедди Ринера это уже пятая Олимпиада в его карьере. Дебютировал на играх француз в далеком 2008 году и выиграл бронзовую медаль в самой тяжелой весовой категории среди мужчин.

В личных соревнованиях Ринер выиграл золотые медали в Лондоне в 2012 и в Рио в 2016 годах. На Олимпиаде-2020 в Токио француз сразу выиграл две награды: первое место в смешанном командном турнире и третье место в индивидуальном зачете.

Украина на Олимпийских играх в 2024 году на 39 месте и имеет две награды. Сегодня олимпийская сборная нашей страны сможет побороться за новые медали. Боксер Александр Хижняк уже гарантировал себе место на пьедестале.