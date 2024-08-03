Французький дзюдоїст Тедді Рінер перший спортсмен, який став чотириразовим тріумфатором на Олімпійських іграх. Це унікальний рекорд у змаганнях з дзюдо за весь час.

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Тедді Рінер на Олімпіаді-2024

Француз виступав у ваговій категорії понад 100 кілограм. У фіналі Рінер переміг корейця Кім Мін Чона і здобув золоту медаль на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Для Тедді Рінера це вже п'ята Олімпіада в його кар'єрі. Дебютував на іграх француз у далекому 2008 році та виграв бронзову медаль у найважчій ваговій категорії серед чоловіків.

У особистих змаганнях Рінер виграв золоті медалі в Лондоні у 2012 та в Ріо у 2016 роках. На Олімпіаді-2020 в Токіо француз одразу виграв дві нагороди: перше місце у змішаному командному турнірі та третє місце у індивідуальному заліку.

Україна на Олімпійських іграх в 2024 році на 39 місці та має дві нагороди. Сьогодні олімпійська збірна нашої країни зможе поборотись за нові медалі. Боксер Олександр Хижняк вже гарантував собі місце на п'єдесталі.