Тронули мое сердце, – Свитолина подвела итоги своих выступлений на Олимпиаде в Париже

Элина Свитолина прекратила борьбу на Олимпийских играх-2024. В Париже украинская теннисистка добралась до третьего раунда.

Победное шествие украинки прекратила чешка Барбора Крейчикова. Элина Свитолина уступила в трех сетах – 7:6, 2:6 и 6:4.

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Первый пост теннисистки после вылета с Игр-2024

После вылета с Игр-2024 украинская теннисистка выложила пост в своем аккаунте в инстаграме. Свитолина поблагодарила всех за поддержку. Элина добавила, что для нее всегда является честью защищать честь родной страны на Олимпийских играх.

Для меня было невероятной честью снова представлять команду Украины на Олимпиаде. Поддержка и слова ободрения от каждого из нас по-настоящему тронули мое сердце. Я благодарна за неизменную поддержку, которая побуждает меня выкладываться на все сто процентов в каждом матче. Спасибо всем вам за то, что вместе со мной стали частью этого незабываемого путешествия. Стремимся к большему,

– написала теннисистка.

Напомним, что в Париже вторая ракетка Украины одолела японку Утидзима и американку Пегулу. Свитолиной не удалось получить медаль на второй Олимпиаде подряд. В Токио украинка выгрызла награду в бронзовом финале против Елены Рыбакиной из Казахстана.

Также титулованная теннисистка рассказала, смогут ли болельщики увидеть ее на следующей Олимпиаде-2028.

К слову, 1 августа копилка Украины пополнилась олимпийским "серебром", которое получил Сергей Кулиш. Украинец получил медаль в стрельбе из пневматической винтовки с 50 метров (из трех положений).