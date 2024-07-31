Во вторник, 30 июля, Элина Свитолина сыграла в 1/8 финала Олимпиады-2024 против Барборы Крейчиковой. К сожалению, по результатам матча украинская теннисистка вылетела из турнира.

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Комментарий Свитолиной относительно вылета с Олимпиады

Украинка проанализировала свой матч против чешской теннисистки.

Чего не хватило в матче против Крейчиковой? Она начала играть лучше. Она – игрок топ-10, очень хорошо играет в последнее время. Был очень ровный матч, а также жара. Очень сложный матч. Не смогла до конца сыграть, как хотела бы. Очень обидно,

– рассказала Свитолина.

В частности она отметила о дальнейшем участии в турнирах.

"Буду играть турнир в Торонто на следующей неделе. Цинциннати, Монтеррей, Нью-Йорк – у нас дальше идут большие турниры. Нет времени расстраиваться, надо переходить на другое покрытие, работать и идти дальше. Очень важно, чтобы здоровье держалось, чтобы я могла набирать форму. И я рада тому, что нахожусь в хорошей форме. Очень важно, чтобы все мои травмы держались, и я чувствовала себя хорошо на корте", – добавила теннисистка.

Примет ли Свитолина участие в следующей Олимпиаде

Украинскую теннисистку спросили о ее планах на участие в Играх-2028.

Олимпиада в Лос-Анджелесе? Не знаю. Если мое тело будет долго держаться. Посмотрим, как будет. Я надеюсь,

– заявила Элина Свитолина.

Отметим, что выступления на Олимпиаде-2024 продолжает лишь Первая ракетка Украины Марта Костюк.