Переможну ходу українки припинила чешка Барбора Крейчикова. Еліна Світоліна поступилась у трьох сетах – 7:6, 2:6 та 6:4.

Варто побачити Запальні танці українки на корті: Костюк влаштувала фурор на Олімпіаді-2024 – круте відео

Перший пост тенісистки після вильоту із Ігор-2024

Після вильоту із Ігор-2024 українська тенісистка виклала пост у своєму акаунті в інстаграмі. Світоліна подякувала усім за підтримку. Еліна додала, що для неї завжди є честю захищати честь рідної країни на Олімпійських іграх.

Для мене було неймовірною честю знову представляти команду України на Олімпіаді. Підтримка та слова підбадьорення від кожного з нас по-справжньому зворушили моє серце. Я вдячна за незмінну підтримку, яка спонукає мене викладатися на всі сто відсотків у кожному матчі. Дякую всім вам за те, що разом зі мною стали частиною цієї незабутньої подорожі. Прагнемо більшого,

– написала тенісистка.

Нагадаємо, що у Парижі друга ракетка України здолала японку Утідзіма та американку Пегулу. Світоліній не вдалось здобути медаль на другій Олімпіаді поспіль. У Токіо українка вигризла нагороду у бронзовому фіналі проти Єлєни Рибакіної із Казахстану.

Також титулована тенісистка розповіла, чи зможуть уболівальники побачити її на наступній Олімпіаді-2028.

До слова, 1 серпня скарбничка України поповнилась олімпійським "сріблом", яке здобув Сергій Куліш. Українець здобув медаль у стрільбі із пневматичної гвинтівки із 50 метрів (із трьох положень).