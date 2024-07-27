Первый официальный день Олимпиады-2024: онлайн-трансляция соревнований 27 июля
В пятницу, 26 июля, состоялась долгожданная церемония открытия Олимпийских игр-2024. Хоть некоторые соревнования уже и состоялись, официальным началом является 27 июля.
Французская столица принимает уже 33-е летние Олимпийские игры. В Париж съехались около 11 тысяч спортсменов со всего мира, чтобы побороться за желанные олимпийские медали, пишет 24 канал.
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Первый день Олимпиады-2024
Соревнования первого олимпийского дня запланированы сразу в 24-х видах спорта. В частности 9 из них будут медальными:
- велоспорт, шоссейные велогонки (мужчины/женщины)
- дзюдо (мужчины до 60 кг / женщины до 48 кг)
- плавание, 400 м вольным стилем (мужчины/женщины)
- плавание, 4х100 м эстафета вольным стилем (мужчины/женщины)
- прыжки в воде, синхронный трамплин 3 м (женщины)
- регби-7 (мужчины)
- скейтбординг, стрит (мужчины)
- стрельба, пневматическая винтовка 10 м (микст)
- фехтование, личная шпага (мужчины/женщины)
27 июля украинские спортсмены будут представлены в 8 видах спорта, два из которых будут медальными. сначала Виктория Кесар и Анна Писменская сыграют в финале синхронного трамплина (прыжки в воду). А позже состоятся соревнования по шоссейным велогонкам, где Юлия Бирюкова сможет получить награду. Другие же соревнования будут немедальными.
Где смотреть соревнования Олимпиады-2024
Соревнования Олимпийских игр в Украине будут транслировать в прямом эфире. Официальным телетранслятором турнира в Париже в Украине является Суспильне. Бесплатно соревнования онлайн будут транслировать сразу на трех платформах:
- телеканале Суспильне Спорт
- региональных телеканалах Суспильного
- сайте Суспильне Спорт
В частности будут доступны информационно-аналитические студии. Всего будет показано по 14 часов соревнований из Франции в сутки. Включения будут начинаться в 10 утра по киевскому времени и продлятся до полуночи.
Онлайн-трансляція змагань 27 липня
В 12:00 начнутся синхронные прыжки в воду с трех метров у женщин, финал. За медали будут бороться Виктория Кесарь и Анна Письменская. В 11:30 начнутся соревнования квалификации по пулевой стрельбе (пневматический пистолет 10м). Украину представляют Виктор Банькин, Павел Коростылев и Елена Костевич. В первом раунде украинский дзюдоист одолел представителя Узбекистана в овертайме. Дильшот Халматов вышел в 1/8 финала. Его соперник станет известен позже. Соревнования первого олимпийского дня начнутся в 10:00. Открытием станут соревнования по академической гребле. Украинцы в этом виде спорта будут соревноваться в 13:50 в женской квалификации. Нашу страну будут представлять Евгения Довгодько, Екатерина Дудченко, Дарья Верхогляд и Анастасия Коженкова.
Дильшот Халматов стартовал с победы на Олимпиаде-2024
В 12:00 начнутся синхронные прыжки в воду с трех метров у женщин, финал.
За медали будут бороться Виктория Кесарь и Анна Письменская.
В 11:30 начнутся соревнования квалификации по пулевой стрельбе (пневматический пистолет 10м).
Украину представляют Виктор Банькин, Павел Коростылев и Елена Костевич.
В первом раунде украинский дзюдоист одолел представителя Узбекистана в овертайме.
Дильшот Халматов вышел в 1/8 финала. Его соперник станет известен позже.
Соревнования первого олимпийского дня начнутся в 10:00. Открытием станут соревнования по академической гребле.
Украинцы в этом виде спорта будут соревноваться в 13:50 в женской квалификации. Нашу страну будут представлять Евгения Довгодько, Екатерина Дудченко, Дарья Верхогляд и Анастасия Коженкова.