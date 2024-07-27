Французская столица принимает уже 33-е летние Олимпийские игры. В Париж съехались около 11 тысяч спортсменов со всего мира, чтобы побороться за желанные олимпийские медали, пишет 24 канал.

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Первый день Олимпиады-2024

Соревнования первого олимпийского дня запланированы сразу в 24-х видах спорта. В частности 9 из них будут медальными:

велоспорт, шоссейные велогонки (мужчины/женщины)

дзюдо (мужчины до 60 кг / женщины до 48 кг)

плавание, 400 м вольным стилем (мужчины/женщины)

плавание, 4х100 м эстафета вольным стилем (мужчины/женщины)

прыжки в воде, синхронный трамплин 3 м (женщины)

регби-7 (мужчины)

скейтбординг, стрит (мужчины)

стрельба, пневматическая винтовка 10 м (микст)

фехтование, личная шпага (мужчины/женщины)

27 июля украинские спортсмены будут представлены в 8 видах спорта, два из которых будут медальными. сначала Виктория Кесар и Анна Писменская сыграют в финале синхронного трамплина (прыжки в воду). А позже состоятся соревнования по шоссейным велогонкам, где Юлия Бирюкова сможет получить награду. Другие же соревнования будут немедальными.

Где смотреть соревнования Олимпиады-2024

Соревнования Олимпийских игр в Украине будут транслировать в прямом эфире. Официальным телетранслятором турнира в Париже в Украине является Суспильне. Бесплатно соревнования онлайн будут транслировать сразу на трех платформах:

телеканале Суспильне Спорт

региональных телеканалах Суспильного

сайте Суспильне Спорт

В частности будут доступны информационно-аналитические студии. Всего будет показано по 14 часов соревнований из Франции в сутки. Включения будут начинаться в 10 утра по киевскому времени и продлятся до полуночи.

Онлайн-трансляція змагань 27 липня

Первый из представителей Украины будет соревноваться Дильшот Халматов в дзюдо, весовая категория до 60 кг. Соревнование начнеться в 11:00.

Украинцы будут выступать 27 июля в таких соревнованиях: дзюдо, стрельба, прыжки в воду, фехтование, теннис (одиночный и парный разряд), велоспорт, гребной слалом, футбол и настольный теннис.