Французская столица принимает уже 33-е летние Олимпийские игры. В Париж съехались около 11 тысяч спортсменов со всего мира, чтобы побороться за желанные олимпийские медали, пишет 24 канал.
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Первый день Олимпиады-2024
Соревнования первого олимпийского дня запланированы сразу в 24-х видах спорта. В частности 9 из них будут медальными:
- велоспорт, шоссейные велогонки (мужчины/женщины)
- дзюдо (мужчины до 60 кг / женщины до 48 кг)
- плавание, 400 м вольным стилем (мужчины/женщины)
- плавание, 4х100 м эстафета вольным стилем (мужчины/женщины)
- прыжки в воде, синхронный трамплин 3 м (женщины)
- регби-7 (мужчины)
- скейтбординг, стрит (мужчины)
- стрельба, пневматическая винтовка 10 м (микст)
- фехтование, личная шпага (мужчины/женщины)
27 июля украинские спортсмены будут представлены в 8 видах спорта, два из которых будут медальными. сначала Виктория Кесар и Анна Писменская сыграют в финале синхронного трамплина (прыжки в воду). А позже состоятся соревнования по шоссейным велогонкам, где Юлия Бирюкова сможет получить награду. Другие же соревнования будут немедальными.
Где смотреть соревнования Олимпиады-2024
Соревнования Олимпийских игр в Украине будут транслировать в прямом эфире. Официальным телетранслятором турнира в Париже в Украине является Суспильне. Бесплатно соревнования онлайн будут транслировать сразу на трех платформах:
- телеканале Суспильне Спорт
- региональных телеканалах Суспильного
- сайте Суспильне Спорт
В частности будут доступны информационно-аналитические студии. Всего будет показано по 14 часов соревнований из Франции в сутки. Включения будут начинаться в 10 утра по киевскому времени и продлятся до полуночи.
Онлайн-трансляція змагань 27 липня
Первый из представителей Украины будет соревноваться Дильшот Халматов в дзюдо, весовая категория до 60 кг.
Соревнование начнеться в 11:00.
Украинцы будут выступать 27 июля в таких соревнованиях: дзюдо, стрельба, прыжки в воду, фехтование, теннис (одиночный и парный разряд), велоспорт, гребной слалом, футбол и настольный теннис.
Соревнования первого олимпийского дня начнутся в 10:00. Открытием станут соревнования по академической гребле.