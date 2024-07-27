У столиці Франці знову задощило. Через несприятливі погодні умови довелося вносити зміни у розклад матчів тенісного турніру, пише 24 Канал.

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Усі матчі українок перенесли на неділю

Першою на тенісний корт серед українських тенісисток повинна була вийти Марта Костюк. Через відмову представниці Казахстану Юлії Путівцевої українка отримала в суперниці новозеландку Лулу Сан.

Зустріч була запланована на 18:30 за київським часом. Проте через сильний дощ матч скасували.

Крім того, перенесли поєдинки Даяни Ястремської та Ангеліни Калініної в одиночному турнірі, а також сестер Людмили та Надії Кіченок у парному.

Усі свої матчі українки зіграють у неділю, 28 липня. Ястремська зустрінеться з Лаурою Пігоссі, а Калініна проведе поєдинок проти Аранчі Рус. Сестри Кіченок у першому раунді зіграють з китайським дуетом Чжен Сайсай / Ван Сіньюй.

Нагадаємо, що в цей же день запланований поєдинок Еліни Світоліної. Експерша ракетка України зіграє з японкою Моюка Утідзіма.