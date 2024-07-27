В столице Франции снова задождило. Из-за неблагоприятных погодных условий пришлось вносить изменения в расписание матчей теннисного турнира, пишет 24 Канал.

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Все матчи украинок перенесли на воскресенье

Первой на теннисный корт среди украинских теннисисток должна была выйти Марта Костюк. Из-за отказа представительницы Казахстана Юлии Путивцевой украинка получила в соперницы новозеландку Лулу Сан.

Встреча была запланирована на 18:30 по киевскому времени. Однако из-за сильного дождя матч отменили.

Кроме того, перенесли поединки Даяны Ястремской и Ангелины Калининой в одиночном турнире, а также сестер Людмилы и Надежды Киченок в парном.

Все свои матчи украинки сыграют в воскресенье, 28 июля. Ястремская встретится с Лаурой Пигосси, а Калинина проведет поединок против Аранчи Рус. Сестры Киченок в первом раунде сыграют с китайским дуэтом Чжэн Сайсай / Ван Синьюй.

Напомним, что в этот же день запланирован поединок Элины Светолиной. Экспертная ракетка Украины сыграет с японкой Моюка Утидзима.