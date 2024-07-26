26 июля в Париже прошла церемония открытия летних Олимпийских игр-2024. До 11 августа почти 11 тысяч спортсменов определят судьбу 329-ти комплектов медалей.

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Расписание на 27 июля

В субботу, 27 июля, состоится первый очень насыщенный олимпийский день в Париже. Соревнования начнутся сразу в 24-х видах спорта. Из них девять будут медальными:

велоспорт, шоссейные велогонки (мужчины/женщины)

дзюдо (мужчины до 60 кг / женщины до 48 кг)

плавание, 400 м вольным стилем (мужчины/женщины)

плавание, 4х100 м эстафета вольным стилем (мужчины/женщины)

прыжки в воде, синхронный трамплин 3 м (женщины)

регби-7 (мужчины)

скейтбординг, стрит (мужчины)

стрельба, пневматическая винтовка 10 м (микст)

фехтование, личная шпага (мужчины/женщины)

Украина на Олимпийских играх 27 июля будет представлена в восьми видах спорта. Два из них будут медальными. Сначала Виктория Кесар и Анна Писменская сыграют в финале синхронного трамплина (прыжки в воду). А позже состоятся соревнования по шоссейным велогонкам, где Юлия Бирюкова сможет получить награду. Другие же соревнования будут немедальными.

Расписание соревнований Олимпиады-2024 с участием украинцев на 27 июля:

ВРЕМЯ СПОРТ КТО ИГРАЕТ 11:00 Дзюдо, до 60 кг (ч) Дильшот Хаматов – Достон Рузиев 11:30 Стрельба, пневматический пистолет 10 м (ч) Павел Коростылев, Виктор Банкин 12:00 Прыжки в воду, синхронный трамплин 3 м (ж) Виктория Кесар, Анна Писменская 12:15 Фехтование, личная шпага (ж) Маргерита Висенти – Влада Харькова

Александра Ндоло – Елена Кривицкая

Ориан Малло-Бретон – Джоан Фейби Бежура 13:00 Теннис, одиночный разряд (ж) Ангелина Калинина – Аранча Рус

Лаура Пигосси – Даяна Ястремская

Юлия Путинцева – Марта Костюк 13:00 Теннис, парный разряд (ж) Чинью Ванг/Сайсай Женг – Людмила Киченок / Надежда Киченок 13:30 Стрельба, пневматический пистолет 10 м (ж) Елена Костевич 13:30 Велоспорт, шоссейные велогонки (ж) Юлия Бирюкова 17:00 Гребной слалом, байдарки-одиночки (ж) Виктория Ус 18:00 Футбол (ч) Украина – Марокко 21:00 Настольный теннис, одиночный разряд (ж) Элизабета Самара – Соломия Братейко

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Где смотреть

Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине является Суспільне мовлення. Компания проводит онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов на четырех платформах: