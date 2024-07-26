26 июля в Париже прошла церемония открытия летних Олимпийских игр-2024. До 11 августа почти 11 тысяч спортсменов определят судьбу 329-ти комплектов медалей.
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Расписание на 27 июля
В субботу, 27 июля, состоится первый очень насыщенный олимпийский день в Париже. Соревнования начнутся сразу в 24-х видах спорта. Из них девять будут медальными:
- велоспорт, шоссейные велогонки (мужчины/женщины)
- дзюдо (мужчины до 60 кг / женщины до 48 кг)
- плавание, 400 м вольным стилем (мужчины/женщины)
- плавание, 4х100 м эстафета вольным стилем (мужчины/женщины)
- прыжки в воде, синхронный трамплин 3 м (женщины)
- регби-7 (мужчины)
- скейтбординг, стрит (мужчины)
- стрельба, пневматическая винтовка 10 м (микст)
- фехтование, личная шпага (мужчины/женщины)
Украина на Олимпийских играх 27 июля будет представлена в восьми видах спорта. Два из них будут медальными. Сначала Виктория Кесар и Анна Писменская сыграют в финале синхронного трамплина (прыжки в воду). А позже состоятся соревнования по шоссейным велогонкам, где Юлия Бирюкова сможет получить награду. Другие же соревнования будут немедальными.
Расписание соревнований Олимпиады-2024 с участием украинцев на 27 июля:
|ВРЕМЯ
|СПОРТ
|КТО ИГРАЕТ
|11:00
|Дзюдо, до 60 кг (ч)
|Дильшот Хаматов – Достон Рузиев
|11:30
|Стрельба, пневматический пистолет 10 м (ч)
|Павел Коростылев, Виктор Банкин
|12:00
|Прыжки в воду, синхронный трамплин 3 м (ж)
|Виктория Кесар, Анна Писменская
|12:15
|Фехтование, личная шпага (ж)
|Маргерита Висенти – Влада Харькова
Александра Ндоло – Елена Кривицкая
Ориан Малло-Бретон – Джоан Фейби Бежура
|13:00
|Теннис, одиночный разряд (ж)
|Ангелина Калинина – Аранча Рус
Лаура Пигосси – Даяна Ястремская
Юлия Путинцева – Марта Костюк
|13:00
|Теннис, парный разряд (ж)
|Чинью Ванг/Сайсай Женг – Людмила Киченок / Надежда Киченок
|13:30
|Стрельба, пневматический пистолет 10 м (ж)
|Елена Костевич
|13:30
|Велоспорт, шоссейные велогонки (ж)
|Юлия Бирюкова
|17:00
|Гребной слалом, байдарки-одиночки (ж)
|Виктория Ус
|18:00
|Футбол (ч)
|Украина – Марокко
|21:00
|Настольный теннис, одиночный разряд (ж)
|Элизабета Самара – Соломия Братейко
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Где смотреть
Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине является Суспільне мовлення. Компания проводит онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов на четырех платформах:
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