Украинцы в финалах Олимпийских Игр-2024: онлайн-трансляция Олимпиады-2024 3 августа

Сегодня, 3 августа, начинается новая глава летних Олимпийских игр-2024 в Париже. В этот день спортсменов ждет борьба за награды, а зрителей ряд захватывающих событий.

В восьмой день Олимпиады-2024 соревнования состоятся по 26 видам спорта в которых на кону будут 16 различных медалей. Украинские спортсмены могут в этот день принести нашей стране медали, – пишет 24 канал.

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Восьмой день ОИ-2024 для украинцев

В этот день спортсмены из Украины на Олимпийских играх будут соревноваться в восьми видах спорта и могут получить пять медалей. Возлагают надежды на Марину Бех-Романчук (тройной прыжок), украинка будет участвовать в финале, который состоится сегодня в 21:20 по киевскому времени.

Получить медали могут также Олег Верняев (спортивная гимнастика, конь) и Илья Ковтун (вольные упражнения). Большая надежда на трио фехтовальщиц. В командном соревновании на саблях Украину представят – Ольга Харлан, Елена Кравацкая и Алина Комащук.

Представитель Украины в велоспорте – Анатолий Будяк. Также на Олимпиаде-2024 сегодня выступит Виктория Ус – гребной слалом и Михаил Романчук – плавание на дистанцию 1500 метров вольным стилем.

Где смотреть соревнования с Олимпиады-2024

Общественное – официальный телетранслятор Олимпийских игр-2024 в Украине. Бесплатно соревнования онлайн транслируют сразу на трех платформах:

телеканале Суспільне Спорт

региональных телеканалах Суспільного

сайте Суспільне Спорт

Онлайн-трансляция Олимпиады-2024 3 августа