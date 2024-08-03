У суботу, 3 серпня, на Олімпіаді в Парижі відбудеться фінал жіночого командного турніру з фехтування на шаблях. Збірна України буде боротися за першу золоту медаль Ігор-2024, пише 24 Канал.

До теми Україна у фіналі турніру з фехтування на Олімпіаді-2024

Фінал турніру з фехтування Україна – Південна Корея

Українська команда у фіналі буде представлена чотирма шаблістками: Ольга Харлан, Аліна Комащук, Олена Кравацька та Юлія Бакастова. Вирішальна битва розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Переможниці протистояння стануть олімпійськими чемпіонками, а команда, що програє, отримає комплект срібних нагород.

У 1/8 фіналу українки перемогли Італію – 45:37. А у півфіналі наші дівчата на чолі з Ольгою Харлан здолали команду Японії – 45:32.

24 Канал проведе текстову онлайн-трансляцію протистояння Україна – Південна Корея. Слідкуйте наживо за подіями на майданчику.

Онлайн-трансляція поєдинку Україна – Південна Корея