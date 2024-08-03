У восьмий день Олімпіади-2024 змагання відбудуться з 26 видів спорту у яких на кону будуть 16 різних медалей. Українські спортсмени можуть цього дня принести нашій країні медалі, – пише 24 канал.
Читайте також Гарантував медаль Україні: Хижняк вийшов до півфіналу Олімпіади-2024
Восьмий день ОІ-2024 для українців
В цей день спортсмени з України на Олімпійських іграх будуть змагатись у восьми видах спорту та можуть здобути п'ять медалей. Покладають сподівання на Марину Бех-Романчук (потрійний стрибок), українка буде брати участь у фіналі, який відбудеться сьогодні о 21:20 за київським часом.
Здобути медалі можуть також Олег Верняєв (спортивна гімнастика, кінь) та Ілля Ковтун(вільні вправи). Велика надія на тріо фехутвальниць. У командному змаганні на шаблях Україну представлять – Ольга Харлан, Олена Кравацька та Аліна Комащук.
Представник України у велоспорті – Анатолій Будяк. Також на Олімпіаді-2024 сьогодні виступить Вікторія Ус – гребний слалом та Михайло Романчук – плавання на дистанцію 1500 метрів вільним стилем.
Де дивитись змагання з Олімпіади-2024
Суспільне – офіційний телетранслятор Олімпійських ігор-2024 в Україні. Безкоштовно змагання онлайн транслюють одразу на трьох платформах:
- телеканалі Суспільне Спорт
- регіональних телеканалах Суспільного
- сайті Суспільне Спорт
Онлайн-трансляція Олімпіади-2024 3 серпня
Розпочинається восьмий день Олімпійських Ігор-2024
Топ-10 медального заліку:
- Китай (13-8-9) – 30
- Франція (11-12-13) – 36
- Австралія (11-6-5) – 22
- США (9-18-16) – 43
- Велика Британія (9-10-8) – 27
- Японія (8-4-6) – 18
- Південна Корея (7-5-4) – 16
- Італія (5-8-4) – 17
- Нідерланди (4-3-2) – 9
- Канада (3-2-6) – 11