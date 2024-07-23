Составит компанию Снуп Доггу: опальный Сергей Бубка станет одним из факелоносцев на Олимпиаде-2024
23 июля 2024, 23:48Читати новину українською
Источник:France 24
Все меньше времени остается до открытия Олимпийских игр в Париже. Продолжаются последние приготовления к грандиозному событию.
В пятницу, 26 июля, эстафета олимпийского огня доберется до Парижа. На последнем этапе факелоносцы пронесут факел по городу Сен-Дени, который расположен на севере столицы Франции.
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Кто понесет олимпийский огонь
Ранее сообщалось, что олимпийский огонь перед церемонией открытия понесут культовый американский рэпер Снуп Догг, французская актриса Летиция Каста, французский рэпер MC Solaar.
Кроме них к эстафете присоединится олимпийский чемпион и экс-президент НОК Украины Сергей Бубка. Об этом сообщает France 24.
Скандал с компанией Сергея Бубки
- Напомним, что Сергей Бубка стал олимпийским чемпионом в прыжках с шестом на Играх в Сеуле-1988. В 1996 году прославленный спортсмен был первым в истории независимой Украины знаменосцем сборной. Начиная с 2005 до 2022 года возглавлял НОК Украины.
- Летом 2023 года было опубликовано журналистское расследование о сотрудничестве компании Сергея Бубки с оккупантами. Компания "Монблан" внесена в российский реестр с учредителями Сергеем Бубкой и его братом Василием. Эта фирма занимается поставками топлива для оккупантов. СБУ открыло расследование в отношении сотрудничества компании Сергея Бубки со страной-агрессором.
- Сам Сергей Бубка заверил, что не имеет никакого отношения к указанной компании. Однако ни одного факта не привел.