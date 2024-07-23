В пятницу, 26 июля, эстафета олимпийского огня доберется до Парижа. На последнем этапе факелоносцы пронесут факел по городу Сен-Дени, который расположен на севере столицы Франции.

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Кто понесет олимпийский огонь

Ранее сообщалось, что олимпийский огонь перед церемонией открытия понесут культовый американский рэпер Снуп Догг, французская актриса Летиция Каста, французский рэпер MC Solaar.

Кроме них к эстафете присоединится олимпийский чемпион и экс-президент НОК Украины Сергей Бубка. Об этом сообщает France 24.

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