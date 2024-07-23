У п'ятницю, 26 липня, естафета олімпійського вогню дістанеться до Парижу. На останньому етапі факелоносці пронесуть смолоскип містом Сен-Дені, який розташований на півночі столиці Франції.

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Хто понесе олімпійський вогонь

Раніше повідомлялося, що олімпійський вогонь перед церемонією відкриття понесуть культовий американський репер Снуп Догг, французька акторка Летиція Каста, французький репер MC Solaar.

Окрім них до естафети приєднається олімпійський чемпіон та експрезидент НОК України Сергій Бубка. Про це повідомляє France 24.

Скандал з компанією Сергія Бубки