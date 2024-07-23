Уже 26 июля в Париже начнутся Олимпийские игры-2024. К соревнованиям были допущены также спортсмены из России и Беларуси в статусе "нейтральных".
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Комментарий Гуттереша перед Олимпиадой
Генсек ООН рассказал о силе спорта, отметив, что он объединяет людей, а также способствует взаимному уважению и честной игре.
В духе олимпийского перемирия, я призываю всех сложить оружие. Стройте мосты. Воспитывайте солидарность. И стремитесь к конечной цели: миру для всех,
– заявил Гуттерш.
В заключение он пожелал спортсменам успехов на Олимпиаде и Паралимпиаде.
Добавим, что обращение Антониу Гуттереша будут транслировать во время церемонии открытия Олимпийских игр-2024 26 июля.