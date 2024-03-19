Но даже такой щедрый подарок для страны-агрессора не был оценен “запоребриком”. Ее спортсмены массово отказываются от участия в Олимпиаде, ведь хотели быть там представлены со своей символикой.
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Российские боксеры сделали свой выбор
Ранее сообщалось, что сборная России по спортивной гимнастике не поедет на Игры-2024 в Париже, теперь же к ним присоединились и боксеры. Об этом сообщила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко, пишет 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
Российские боксеры никогда не поедут на соревнования в нейтральном статусе. Мы не можем предать свою Родину! Мы никого не осуждаем, но имеем четкую сформированную позицию. Это мнение всей боксерской семьи,
– заявила Кириенко.
Напомним, что россияне и белорусы выступают под своими национальными флагами только на турнирах Международной боксерской ассоциации (IBA), которую возглавляет российский функционер Умар Кремлев.