Але навіть такий щедрий подарунок для країни-агресорки не був оцінений "запорєбриком". Її спортсмени масово відмовляються від участі в Олімпіаді, адже хотіли бути там представлені зі своєю символікою.

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Російські боксери зробили свій вибір

Раніше повідомлялося, що збірна Росії зі спортивної гімнастики не поїде на Ігри-2024 в Парижі, тепер же до них доєдналися й боксери. Про це повідомила генеральний секретар Федерації боксу Росії Татьяна Кірієнко, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Російські боксери ніколи не поїдуть на змагання в нейтральному статусі. Ми не можемо зрадити свою Батьківщину! Ми нікого не засуджуємо, але маємо чітку сформовану позицію. Це думка всієї боксерської сім'ї,

– заявила Кірієнко.

Нагадаємо, що росіяни та білоруси виступають під своїми національними прапорами тільки на турнірах Міжнародної боксерської асоціації (IBA), яку очолює російський функціонер Умар Кремльов.

Довідка. Для участі в Олімпіаді-2024 росіяни мають відповідати ряду простих умов. Зокрема: не підтримувати агресію своєї країни, не бути причетними до військових структур та виступати в "нейтральному" статусі.