Аргентина U-23 – Марокко U-23 2:2

Голы: Симеоне, 69, Медина, 90+16 – Рахими, 45+2, 51 (с пен)

Еще перед стартом Олимпиады-2024 Аргентина считалась фаворитом группы В и всего футбольного турнира. Однако матч в Сент-Этьене наглядно показал, что бывает, когда недооцениваешь соперника, пишет 24 Канал.

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Спасительная 16-я минута компенсированного времени

Африканская сборная первой открыла счет во встрече. В конце первого тайма Рахими подхватил мяч в штрафной площадке и мощно пробил по центру ворот.

Начало второй половины встречи снова было за марокканцами. Тот же Рахими четко исполнил одиннадцатиметровый и удвоил преимущество в счете.

"Альбиселесте" отыгрались на 69-й минуте. Джулиано Симеоне, сын главного тренера мадридского Атлетико Диего Симеоне, эффектно пробил в девятку после паса партнера по команде.

Аргентинцы ничего не могли поделать с африканской сборной, если бы не помощь арбитра, который добавил 15 минут к основному времени (почти экстра-тайм). Когда шла 16-я компенсированная минута фавориты достигли своего. Медина во вратарской площадке добрался до мяча и пробил головой.

2:2 – таков итог первого матча в группе В.

Напомним, что сборная Украины свой первый поединок сыграет против Ирака в среду, 24 июля. Игра начнется в 20:00.