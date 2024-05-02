Міжнародний олімпійський комітет наприкінці минулого року прийняв рішення допустити спортсменів з Росії та Білорусі до участі в Олімпіаді-2024. Атлети з країн-агресорів змагатимуться в нейтральному статусі та без ознак державної символіки своїх країн.

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Триматися подалі від атлетів з Росії та Білорусі

Готуючись до змагань в Парижі НОК України та Мінмолодьспорту України розробили рекомендації для українських спортсменів, щоб уберегти їх від провокативних ситуацій, а також сприяти безпеці представників офіційної делегації нашої збірної. Під час Ігор-2024 українські олімпійці можуть зустрітися із "нейтральними" спортсменами із країн-агресорок.

Основні рекомендації для українських атлетів

Утримуватися від контактів із представниками країн-агресорів в олімпійському містечку, і поза ним.

У разі спроб провокацій інформувати керівництво делегації.

Не брати участі в спілкуванні в соціальних мережах і дискусіях, не поширювати й не реагувати на контент спортсменів з РФ і Білорусі, не публікувати спільні фото та відео.

Дотримуватися правил участі у змаганнях, наскільки це необхідно для мінімального виконання вимог участі з нейтральними спортсменами.

Утримуватися від спільних фото та відео, а також перебувати на відстані від атлетів з РФ та Білорусі під час нагородження, якщо така необхідність не пов'язана з дотриманням вимог змагань.

Утримуватися від участі у пресконференціях, інтерв'ю та інших рекламних заходах до та після змагань разом зі спортсменами з країн-агресорів.

Важливо! Олімпіада відбудеться з 26 липня по 11 серпня 2024 року. Церемонію відкриття Олімпійських ігор вперше в історії планують провести на річці Сена.

Скільки росіян та білорусів візьмуть участь в Олімпіаді-2024

Нагадаємо, що представники країн-агресорів виступатимуть в Парижі під абревіатурою AIN – "індивідуальні нейтральні атлети". Вони будуть представлені лише в індивідуальних видах спорту.

За підрахунками експертів на Олімпійські ігри приїдуть 36 росіян та 22 білоруси. У найгіршому випадку їхня кількість може бути 54 і 28 відповідно.

Усі вони повинні відповідати критеріям нейтральності. Спеціальна комісія МОК буде перевіряти допуск кожного спортсмена з російським та білоруським паспортом.