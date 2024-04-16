Церемония открытия Олимпийских игр состоится 26 июля. Сейчас рассматривается две локации проведения официальной части. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

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Планы В и С на случай угрозы террористов

Впервые в истории открытие летних Олимпийских игр состоится на реке Сена. Почти 10500 спортсменов на лодках проплывут по 6-километровому маршруту.

За церемонией открытия с берегов Сены будут наблюдать 300 тысяч зрителей. Однако место проведения могут изменить из-за террористической угрозы. Впрочем, к этому готовы организаторы Олимпиады.

О существовании плана В и С рассказал Эмманюэль Макрон. Он отметил, что в случае опасности церемонию перенесут на стадион "Стад де Пренс". Однако это будет традиционное начало Игр.

Это того стоит. То, чего террористы хотят прежде всего, – это не дать нам мечтать. Мы дадим себе средства, чтобы провести очень грандиозную церемонию открытия,

– заявил Макрон.

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