"Это было моим желанием": Усик искренне отреагировал на олимпийскую "бронзу" Харлан

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан принесла первую медаль сборной Украины на Олимпийских играх. Успешное выступление рекордсменки прокомментировал чемпион мира по боксу Александр Усик.

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан открыла счет наградам сборной Украины Олимпиаде-2024. Титулованная спортсменка совершила невероятный камбэк в бронзовом финалу и вырвала победу у корейской фехтовальщицы Чой Себин.

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Усик верил в бойцовские качества Харлан

Олимпийский чемпион-2012 Александр Усик прокомментировал завоевание бронзовой медали Ольгой Харлан. Звезда мирового хевивейта признался, что ожидал такого выступления от украинки.

"Это было моим личным желанием. И, понятно, я предполагал, что Ольга – одна из тех спортсменок, которые принесут медаль Украине.

Мы находимся в состоянии войны, но наши спортсмены все равно приехали. Они борются. Мы поддерживаем всех наших олимпийцев, которые здесь, в Париже, представляют нашу страну. Чем больше наград для нас, тем лучше", – рассказал Усик.

Напомним, что Харлан стала рекордсменкой Украины по количеству олимпийских наград. В активе Ольги пять медалей: золотая, серебряная и три бронзовые. 33-летняя фехтовальщица догнала рекордсменку Яну Клочкову, которая прославилась в плавании.