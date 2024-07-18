Украина U-23 – Парагвай U-23 2:2

Голы: Хлань, 31, Федор, 83 – Парзаюк, 86, Марсело Фернандес, 89.

Сборная Украины U-23 выходит на финишную прямую в рамках подготовки к дебютному выступлению на Олимпийских играх. Команда Руслана Ротаня завершает тренировочный сбор во Франции, пишет 24 Канал.

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Героизм Фесюна

В четверг, 18 июля, "сине-желтые" отыграли последний спарринг перед турниром. Соперником нашей команды стала другая команда-участник олимпийского турнира сборная Парагвая.

Руслан Ротань с первых минут выставил приближенный к основе состав. В воротах появился новичок Шахтера Фесюн, На поле же получили место другие лидеры дончан Сикан и Крыськив, а также новоиспеченные игроки Динамо Рубчинский и Брагару.

Украина вышла вперед в середине первого тайма благодаря голу от Хланя, а после этого наступил звездный час Фесюна. Наша команда дважды подарила пенальти парагвайцам – на 40 и 51 минутах. Однако с обоими ударами с отметки справился Кирилл.

Видео сейва Фесюна с пенальти:

Не удержали победу

Гол Федора на 83 минуте вплотную приблизил Украину к победе в этой игре, однако команда Ротаня умудрилась потерять преимущество в два мяча. Точные удары Парзаюка и Марсело Фернандеса на 86 и 89 минутах соответственно зафиксировали ничью в спарринге – 2:2.

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Свой следующий матч Украина проведет уже в рамках олимпийского турнира 24 июля. Первым соперником "сине-желтых" станет сборная Ирака. Кроме азиатской команды, в нашей группе также присутствуют сборные Аргентины и Марокко.