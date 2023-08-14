Очільник НОК Вадим Гутцайт розповів про можливу участь наших атлетів на Олімпіаді-2024 у Парижі. Він заявив, що Україна готова взяти участь в Олімпійських іграх навіть за умов допуску до змагань спортсменів з Росії та Білорусі у нейтральному статусі.

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Україна майже гарантовано буде на Олімпіаді-2024

Нещодавно Міністерство спорту України скасувало наказ, згідно з яким українським атлетам заборонено виступати на турнірах, де присутні спортсмени з Росії та Білорусі. Відповідно до нового тексту наказу, виступати на цих змаганнях можна за умов, якщо представники країн-терористок представлені у нейтральному статусі.

З цією правкою змінилася й риторика Вадима Гутцайта. Він заявив, що за відсутності символіки, яка ідентифікує спортсмена, можна вважати, що росіян там немає.

"Наші спортсмени повинні бути на Олімпіаді. Наш прапор буде на церемонії відкриття, на змаганнях, наші спортсмени представлятимуть нашу державу, щоб у світі побачили, що Україна є, була і буде. Ми не звертаємо уваги на цих атлетів (росіян і білорусів – 24 Канал), тому що для нас взагалі незрозуміло, хто ці спортсмени, тому що вони під нейтральним прапором.

Якщо Росія і Білорусь будуть виступати під своїм прапором – ми не будемо брати участь у цій Олімпіаді. Наші спортсмени не можуть спокійно готуватися. Важко психологічно. Немає жодного спортсмена, у якого б не загинув друг, родич, батько чи член команди", – сказав президент НОК України.

Зазначимо, що раніше МОК надіслав 203 країнам запрошення на участь в Олімпіаді, серед них не було Росії та Білорусі. Це означає, що на змаганнях буде точно вже відсутня символіка цих країн, але залишає можливість участі спортсменів у нейтральному статусі.

За цією логікою, якщо нічого не зміниться, то можна вважати, що українські спортсмени точно будуть присутні на Олімпіаді-2024.

Довідка. Олімпіада в Парижі пройде з 26 липня до 11 серпня 2024 року.