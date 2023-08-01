Международный олимпийский комитет огласил список участников Олимпиады-2024. Среди них не нашлось места двум государствам-террористам – России и Беларуси. Однако МОК еще не принял окончательного решения по участию россиян и белорусов в Играх-2024 в статусе нейтральных атлетов.

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Президент НОК Латвии: Нейтральное знамя не меняет статус стран-агрессорок

Однако в этом вопросе не должно быть никаких исключений. Однозначную поддержку Украине выразил новый президент НОК Латвии Янис Букс.

Пока российские войска задействованы в войне в Украине, мое личное мнение — Россия и Беларусь не могут соперничать на Олимпиаде. Это было бы абсолютное неуважение к тем, кого убили, кто должен был покинуть свои дома,

– заявил Букс.

По мнению Букса, нейтральный статус не делает россиян и белорусов "хорошими". А потому атлетов из стран-агрессоров не должно быть в Париже-2024.

Нейтральное знамя никак не изменяет статус стран-агрессорок. Ни один спортсмен не может готовиться к Олимпиаде без поддержки своих стран. В России спорт и политика точно идут бок о бок,

– сказал Букса.

Отметим, что не все страны отличаются единодушным осуждением России и Беларуси. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто призвал допустить спортсменов из стран-террористок. Поклонник "русского мира" уверен, что таким шагом решится "конфликт" в Украине.