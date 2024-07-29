В понедельник, 29 июля, Дарья Билодид уступила сопернице из Японии и вылетела с Олимпиады-2024. Украинская дзюдоистка получила три "шидо" и была дисквалифицирована.

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Комментарий тренера относительно выступления Билодид

Виталий Дуброва отметил, что схватка была довольно ровной.

Нельзя сказать, что Даша была хуже, но уже в дополнительное время японка была активнее. На мой взгляд, третье "шидо" было преждевременным, надо было дать бороться, потому что преимущество одной из соперниц было более весомым. Но судьи решили так, мы ничего не можем сделать. Победить можно было. На японку готовились, и если смотрели, то японка не была лучше. Победить броском у Даши возможности не было,

– рассказал главный тренер сборной по дзюдо.

Также он сказал, что в бою могла сыграть и травма украинской дзюдоистки.

"Возможно, Даше надо было активнее быть, как в первой минуте, но все же функционально, видимо, тот факт, что она была травмированной и не смогла провести полноценный сбор общефизической подготовки. Она еще сидела долго, не вставала быстро, и визуально, видимо, это дало повод судьям наказать ее. Но, на мой взгляд, схватка была равной. Все спортсмены высокого уровня. Джакова из Косова, олимпийская чемпионка, проиграла в первом раунде монголке Энхрийлен Лхагватогогийн, которая призер чемпионата мира. Уровень очень высокий, в Дашиной категории где-то 10-12 спортсменок могли претендовать на медали", – добавил Виталий Дуброва.

Примет ли Билодид участие в следующих Играх

Главный тренер сборной рассказал и о реакции Дарьи на поражение.

Все, наверное, видели: расплакалась, разрыдалась. Нормальная реакция. Не надо забывать, что она девушка, очень мечтала об этой олимпийской награде, золото. Но это спорт, здесь всегда кто-то побеждает,

– отметил Дуброва.

В частности он ответил относительно участия Билодид в Олимпиаде-2028.

"Это надо с ней общаться. Это женский спорт, капризный вид деятельности, трудно что-то загадывать. Но, конечно, это возможно, потому что олимпийская мечта еще не осуществлена. Это все будет зависеть от ее амбиций, желания. Есть много примеров: казахстанец Елдос Сметов выиграл свое первое золото на третьей Олимпиаде, поэтому что-то прогнозировать не надо сейчас", – отметил Виталий Дуброва.

Напомним, что Дарья Билодид является бронзовым призером Олимпиады-2020 в Токио, однако мечтой спортсменки является олимпийское "золото".