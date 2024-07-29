На Олимпийских играх – 2024 стартовал третий игровой день. В программу попали соревнования по дзюдо, где от Украины стартовала Дарья Билодид, пишет 24 Канал.

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От успеха до провала

Девушка попала в турнир весовой категории до 57 килограммов и молниеносно в нем стартовала. В 1/16 финала Дарья легко справилась с представительницей Кирибати Неру Тебва.

Соперница является самой молодой участницей Олимпиады-2024 по дзюдо. Но весь поединок длился всего 5 секунд! Билодид иппоном легко победила Неру и вышла в 1/8 финала.

Видео победы Билодид над Тебвой:

Там ее ждала серебряный призер прошлого чемпионата мира Харука Фунакубо. Встреча была равной, однако украинка умудрилась получить три шидо и заработать дисквалификацию.

А перед этим рефери попросил секундантку украинки покинуть площадку. Как следствие, японка одержала победу и вышла в 1/4 финала на Сару-Леони Сизик (Франция).

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Между тем, Дарья завершает свои выступления на Олимпийских играх только в 1/8 финала. Напомним, что на Олимпиаде-2020 Билодид получила бронзовую медаль.