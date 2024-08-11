К сожалению, Украина в последний день Игр осталась без медалей. Борец Мураз Мчедлидзе не смог стать бронзовым призером, уступив представителю Азербайджана Магомедову Магомедхану.

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Кому досталась честь нести украинский флаг на закрытии Олимпийских игр

Флаг Украины на церемонии закрытия Олимпиады-2024 будут нести борец Парвиз Насибов и каноистка Людмила Лузан. Оба стали серебряными призерами Игр.

Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок соревновались в полуфинале каноэ-двоек. Они стали серебряными призерами в женских каноэ-двойках, опередив на последних метрах дистанции представительниц Канады. Золото забрали китайцы.

В финал Олимпиады-2024 на каноэ-одиночках девушки не добрались.

Парвиз Насибов проиграл представителю Ирана в греко-римской борьбе. Это его вторая серебряная медаль, первую Насибов завоевал на Олимпиаде в Токио.

Украина занимает 22 место в общем медальном зачете.

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