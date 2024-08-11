В этот день атлеты будут соревноваться в 9 видах спорта. В каждом из них, конечно же, на кону будут стоять олимпийские медали, пишет 24 Канал.

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Кто из Украины будет соревноваться в последний день Олимпиады-2024

Наша страна на Олимпийских играх 11 августа будет представлена лишь одним спортсменом. Шансы на "бронзу" сохраняет Мураз Мчедлидзе в вольной борьбе в категории до 97 килограммов.

Уроженец Днепра выйдет на утешительную схватку против Николааса де Ланге из Южной Африки. В случае победы наш атлет сразится в поединке за "бронзу" против азербайджанца Магомедхана Магомедова. Первый бой состоится не раньше 12:20 по Киеву.

Где смотреть Олимпиаду-2024 в Париже

Официальным транслятором Олимпийских игр-2024 в Украине является Суспільне вещание. Онлайн-трансляции соревнований с участием наших спортсменов можно посмотреть на четырех его платформах:

канал Суспільне Спорт

региональные каналы Суспільного

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Онлайн-трансляция Олимпийских Игр-2024 11 августа