После начала полномасштабного вторжения велись длительные дискуссии, следует ли допускать спортсменов из страны-агрессорки и ее союзника к участию в олимпийских играх. В конце концов, 8 декабря 2023 года Томас Бах и компания приняли позорное решение, которое замаскировали в "нейтральность", назвав это оптимальным вариантом.

Это вызвало шквал критики в адрес Международного олимпийского комитета. Ведь весь мир знает, что для России спорт является одним из самых больших рычагов пропаганды.

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Повторная проверка для атлетов из страны-террористки

Представители МОК заявляли, что допустят к Олимпиаде-2024 только тех спортсменов, которые не имеют контракта с органами национальной безопасности и военными структурами России или Беларуси, а также не являются сторонниками военных действий против Украины. Однако уже очень быстро стало известно о многих атлетах, которые получили доступ к участию в Играх, хотя и не подпадают под эти критерии.

Одной из таких является белорусская борчина Ванесса Колодинская, которую наградили премией "Белорусский спортивный Олимп". Указ о награде подписал Александр Лукашенко, а из документов стало известно, что атлетка является инструктором по спорту высшей квалификации спортивной команды Министерства внутренних дел Беларуси.

Официальный представитель МОК Марк Адамс накануне провел пресс-конференцию и отдельно ответил на вопросы о таких случаях. Он заявил, что россиян и белорусов повторно проверят с помощью независимых специалистов во избежание позорных историй.

Могу только сказать, потому что не знаю всех деталей. Мы в процессе поиска и назначения независимых аналитиков с хорошей репутацией, которые проверят каждого спортсмена. Квалифицировавшиеся люди уже прошли одну проверку, но МОК проведет вторую с участием независимых организаций,

– заявил Адамс.

Напомним, что некоторые россияне уже заявили, что отказываются от участия в Олимпиаде из-за нейтрального статуса. В частности, речь идет о сборной России по художественной гимнастике и двукратном олимпийском чемпионе по плаванию Евгении Рылове, который участвовал в пропагандистских митингах.

. Олимпийские игры-2024 состоятся в Париже и пройдут с 25 июля по 11 августа.