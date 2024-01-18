Це викликало шквал критики на адресу Міжнародного олімпійського комітету. Адже весь світ знає, що для Росії спорт є одним із найбільших важелів пропаганди.

Читайте також "Українцям треба вижити, щоб доїхати до Олімпіади": чемпіонка з Донецьку – про допуск росіян

Повторна перевірка для атлетів з країни-терористки

Представники МОК заявляли, що допустять до Олімпіади-2024 тільки тих спортсменів, які не мають контракти з органами національної безпеки та військовими структурами Росії чи Білорусі, а також не є прихильниками військових дій проти України. Проте вже дуже швидко стало відомо про багатьох атлетів, які отримали доступ до участі в Іграх, хоча й не підпадають під ці критерії.

Однією з таких є білоруська борчиня Ванеса Колодинська, яку нагородили премією "Білоруський спортивний Олімп". Указ про надання нагороди підписав Александр Лукашенко, а з документів стало відомо, що атлетка є інструктором зі спорту найвищої кваліфікації спортивної команди Міністерства внутрішніх справ Білорусі.

Офіційний представник МОК Марк Адамс напередодні провів пресконференцію й окремо відповів на запитання про такі випадки. Він заявив, що росіян та білорусів повторно перевірять з допомогою незалежних спеціалістів, щоб уникнути ганебних історій.

Можу лише загалом сказати, тому що не знаю всіх деталей. Ми в процесі пошуку та призначення незалежних аналітиків із хорошою репутацією, які перевірять кожного з цих спортсменів. Люди, які кваліфікувалися, вже пройшли одну перевірку, але МОК проведе другу за участю незалежних організацій,

– заявив Адамс.

Нагадаємо, що деякі росіяни вже заявили, що відмовляються від участі в Олімпіаді через нейтральний статус. Зокрема йдеться про збірну Росії з художньої гімнастики та дворазового олімпійського чемпіона з плавання Євгенія Рилова, який брав участь у пропагандистських мітингах.

Довідка. Олімпійські ігри-2024 відбудуться в Парижі та триватимуть з 25 липня по 11 серпня.