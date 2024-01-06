С началом полномасштабной войны в Украине мировой спорт стал отмежевываться от России. Многие федерации отстранили спортсменов из страны-террористки от соревнований, но к сожалению эта практика не так популярна.

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Многим индивидуальным атлетам позволяют выступать на международной арене под нейтральным флагом. Впрочем, даже с этим запретом на турниры попадают сторонники геноцида украинцев.

Апогеем стало разрешение Международного олимпийского комитета на участие россиян на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Украинцы массово возмущены таким решением.

Свое мнение о вердикте МОК высказала и украинская синхронистка Марта Федина. Она вспомнила, как не смогла полноценно провести тренировку 2 января из-за массированного обстрела окупантов.

Состоялась первая тренировка нового года, но нас отпустили раньше из-за произошедшего. И это ясно. И в тот момент я подумала, что Россию они допускают к соревнованиям, хоть и не всем видам, но все равно. И они там говорят о каких-то равных условиях. Даже если мы не будем говорить о жизни вне спорта, о том, сколько людей сегодня осталось без своих домов и просто без всего, у нас элементарно нет одинакового времени на тренировку. И это не наша вина, потому что мы просто готовимся меньше, чем они. У нас просто нет возможности тренироваться,

– рассказала спортсменка.

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Она считает, что допуск россиян на Олимпийские игры-2024 неуместен. Сами россияне создали неравные условия подготовки к ним, а украинцам для участия нужно еще и выжить.

У нас сейчас нет равных условий для подготовки, не говоря уже о моральном состоянии и прочем. И год у нас начался новый, а конченые соседи остались старые. Океи, допускают к Олимпиаде не всех, но все равно. Как об этом вообще может идти речь? Я считаю, что вообще никогда в жизни больше их нельзя допускать, а здесь они говорят уже об этом году. Говорили там о 2030 году или 2028 году. А здесь они допускают уже в 2024 году. Это в то время, когда нам, украинцам, еще нужно выжить, чтобы доехать до этой Олимпиады,

– подытожила Марта.

Отметим, что МОК обяжет россиян доказать свою нейтральность в вопросе войны и непричастности к военным структурам России. Впрочем, немало примеров в федерациях показывают, что россияне умело научились маскировать свою фашистскую сущность.

Украину в этом вопросе поддержали многие спортсмены и олимпийские комитеты среди цивилизованных стран. Что интересно, даже сами россияне не хотят выступать в нейтральном статусе. То есть решение МОК, по сути, не удовлетворило никого.

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Кто такая Марта Федина