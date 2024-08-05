23-летний атлет Михаил Кохан смог удачно выступить и выиграть "бронзу" Олимпиады-2024 по метанию молота. В финале украинца опередили только Итан Кацберг (1-е место) из Канады и венгр Бенце Галаш (2-е место).

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Кохан о своих мыслях

Михаил Кохан признался, что перед финалом думал о том, что результат с показателем до 80 метров может гарантировать подиум, а также серебряные награды. Лекгоатлет думал, что это может быть максимум шестое или седьмое место, но никак не пьедестал.

Нет, результатом недоволен, потому что 79 метров – это "серебро". Конечно, до "золота" 84 метра, мне далеко, но "серебро" было бы очень хорошо. Наконец открыли для себя новый уровень - медали. Надеюсь, у нас закончилась та полоса с четвертыми і пятыми медалями,

– заявил Кохан.

Во время шестой попытки, хоть Михаил уже был в статусте олимпийского медалиста, но он жестом попросил, чтобы трибуны не шумели. Болельщики восприняли это положительно и затихли. Шестая попытка не изменила результат на лучший, но атлет отметил, что ему понравилось как люди отреагировали.

Напомним, что по итогам вчерашнего дня, на Олимпийских играх-2024 в Париже Украина продвинулась на 17 место и имеет в своем активе еще три награды. Кроме Михаила, медали получили Ярослава Магучих и Ирина Геращенко в прыжках в высоту.