23-річний атлет Михайло Кохан зміг вдало виступити та виграти "бронзу" Олімпіади-2024 з метання молоту. У фіналі українця випередили тільки Ітан Кацберг (1-е місце) з Канади та угорець Бенце Галаш (2-е місце).

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Кохан про свої думки

Михайло Кохан зізнався, що перед фіналом думав про те, що результат з показником до 80 метрів може гарантувати подіум, а також срібні нагороди. Лекгоатлет думав, що це може бути максимум шосте чи сьоме місце, але ніяк не п'єдестал.

Ні, результатом незадоволений, бо 79 метрів – це "срібло". Звісно, до "золота" 84 метри, мені далеко, але "срібло" було б дуже гарно. Нарешті відкрили для себе новий рівень — медалі. Сподіваюся, у нас закінчилася та смуга з четвертими і п'ятими медалями,

– заявив Кохан.

Під час шостої спроби, хоч Михайло вже був у статусті олімпійського медаліста, але він жестом попросив, щоб трибуни не шуміли. Вболівальники сприйняли це позитивно і затихли. Шоста спроба не змінила результат на кращий, але атлет відмітив, що йому сподобалось як люди відреагували.

Нагадаємо, що за підсумками вчорашнього дня, на Олімпійських іграх-2024 в Парижі Україна просунулась на 17 місце та має в своєму активі ще три нагороди. Окрім Михайла, медалі здобули Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко у стрибках в висоту.