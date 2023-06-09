Президент Франции Эммануэль Макрон встретился 8 июня в Елисейском дворце с Томасом Бахом. Они обсудили подготовку к Олимпиаде-2024, которая по их словам проходит очень хорошо.

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За все хорошее и против всего плохого

Ожидается, что Олимпийские игры в Париже в 2024 году станут Играми новой эры, полностью учитывающими реформы Олимпийской повестки дня 2020 и Олимпийской повестки дня 2020+5. Лозунг "Игры широко открыты" в полной мере воплотится в жизнь на этих Играх. Соревнования в Париже станут наиболее инклюзивными, городскими, молодыми, устойчивыми и гендерно сбалансированными в истории, с полным паритетом среди женщин и мужчин.

И под этими лозунгами Томас Бах поблагодарил президента Франции за недавнюю декларацию на саммите G7 в Хиросиме по автономии спорта и условиям для участия атлетов с российским или белорусским паспортом в соответствии с соответствующими рекомендациями МОК.

Кроме того, они подтвердили, что решение об участии этих "нейтральных" спортсменов в Олимпийских играх в Париже в 2024 году будет принято МОК в соответствующее время и что они будут продолжать сотрудничество в этом плане.

Напомним. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.