Президент Франції Еммануель Макрон зустрівся 8 червня в Єлисейському палаці з Томасом Бахом. Вони обговорили підготовку до Олімпіади-2024, яка за їх словами проходить надзвичайно добре.

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За все хороше та проти всього поганого

Очікується, що Олімпійські ігри в Парижі 2024 року стануть Іграми нової ери, які повністю враховують реформи Олімпійського порядку денного 2020 та Олімпійського порядку денного 2020+5. Гасло "Ігри широко відкриті" повною мірою втілиться в життя на цих Іграх. Змагання в Парижі стануть найбільш інклюзивними, міськими, наймолодшими, найбільш стійкими та гендерно збалансованими в історії, з повним паритетом серед жінок і чоловіків.

І під цими гаслами Томас Бах подякував президенту Франції за нещодавню декларацію на саміті G7 у Хіросімі щодо автономії спорту та умов для участі атлетів із російським чи білоруським паспортом відповідно до відповідних рекомендацій МОК.

Крім того, вони підтвердили, що рішення щодо участі цих "нейтральних" спортсменів в Олімпійських іграх у Парижі 2024 року буде прийнято МОК у відповідний час, і що вони продовжуватимуть співпрацю в цьому плані.

Нагадаємо. Олімпіада в Парижі пройде з 26 липня до 11 серпня 2024 року.