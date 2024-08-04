Парень украинской спортсменки Луиджи Самеле поздравил любимую с золотой медалью. Сам итальянец также недавно получил "бронзу" в мужских соревнованиях.

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Поздравление для Ольги Харлан от любимого

Луиджи Самеле, итальянский фехтовальщик и парень Ольги Харлан, в соцсети Инстаграм поздравил любимую с победой на командном турнире по фехтованию на сабле.

Как в фильме. Нет ни одной преграды, которую нельзя преодолеть. Нет ни одной войны, которую нельзя выиграть. Просто продолжай мечтать, продолжай стремиться,

– написал Самеле.

Ольга Харлан также поздравила своего избранника с бронзовую наградой в мужских соревнования на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Благодаря победе украинских фехтовальщиц Украина поднялась на 29 место в общем рейтинге и имеет 3 награды на Олимпиаде-2024. Сегодня другие украинские атлеты также будут соревноваться за медали.

Александр Хижняк гарантировал себе минимум бронзовую медаль в боксерском турнире. Легкоатлетку Ярослава Магучих считают фавориткой сегодняшнего финала в прыжках в высоту.