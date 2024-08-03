Украинки смогли преодолеть планку высотой – 1,95 метра и прошли в финал Олимпийских игр-2024. К сожалению, другая украинская атлетка Юлия Левченко закончила выступление на высоте 1,83 метра.

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Подготовка Магучих к финалу ОИ-2024

Легкоатлетка и мировая рекордсменка Ярослава Магучих на соревнования в прыжках в высоту вышла в финал с первой позиции. Украинку считают, главной фавориткой на золотую медаль на летних Играх-2024 в Париже.

Видео из инстаграма Магучих:

https://www.instagram.com/reel/C-KtRTcIO4i/?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

Ярослава коротко высказалась о своей подготовке к финальной части соревнований на Олимпиаде-2024.

Увидимся в финале Олимпийских Игр! Воскресенье, 20:50,

– написала Магучих.

Напомним, что во время выступлений в Бриллиантовой лиге во Франции Ярослава побила мировой рекорд в прыжках в высоту. Украинка смогла преодолеть планку на 2.10 метров в высоту.

На летней Олимпиаде-2024 в Париже Украина занимает 39-е место в общем зачете и имеет 2 награды. Украинские фехтовальщицы прошли в полуфинал командного турнира по сабле и будут бороться за медали ОИ-2024.