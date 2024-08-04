Хлопець української спортсменки Луїджі Самеле привітав кохану із золотою медаллю. Сам італієць також нещодавно здобув "бронзу" у чоловічих змаганнях.

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Привітання для Ольги Харлан від коханого

Луїджі Самеле, італійський фехтувальник та хлопець Ольги Харлан, у соцмережі Інстаграм привітав кохану з перемогою на командному турнірі з фехтування на шаблі.

Як у фільмі. Немає жодної перешкоди, яку не можна подолати. Немає жодної війни, яку не можна виграти. Просто продовжуй мріяти, продовжуй прагнути,

– написав Самеле.

Ольга Харлан також привітала свого обранця з бронзовую нагородою в чоловічих змагання на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Завдяки перемозі українських фехтувальниць Україна піднялась на 29 місце у загальному рейтингу та має 3 нагороди на Олімпіаді-2024. Сьогодні інші українські атлети також будуть змагатись за медалі.

Олександр Хижняк гарантував собі мінімум бронзову медаль у боксерському турнірі. Легкоатлетку Ярославу Магучіх вважають фавориткою сьогоднішнього фіналу у стрибках в висоту.