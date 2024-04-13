Украинские теннисистки демонстрируют невероятные результаты в турнирах WTA. Благодаря их успехам Украина может получить шесть лицензий на Олимпийские игры: четыре в одиночном разряде и две в парном.

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Имеем все шансы бороться за медаль

Капитан женской сборной Украины по теннису Михаил Филима сообщил, что все пять украинок из топ-50 рейтинга WTA планируют поездку в Парижа. Однако пока участие в Олимпиаде гарантировали две спортсменки – Марта Костюк и Даяна Ястремская. А вот Элине Свитолиной, Лесе Цуренко и Ангелине Калининой нужно провести еще минимум один матч за сборную.

Все пятеро планируют сыграть на Олимпиаде, она стоит у них в календаре выступлений. Это самые титулованные соревнования в спортивном мире, поэтому они будут готовиться. Мы имеем все шансы бороться за медаль: девушки набирают обороты. Если взять выступления в этом году, то и на Australian Open были классные результаты, и сестры Киченок в паре всегда очень неплохо играют, могут одолеть любого,

– отметил Филима.

Также Филима заметил, что дедлайном для заявки будет следующая неделя после Роллан Гаррос, который заканчивается 9 июня. Окончательный состав сборной будет формироваться по рейтингу теннисисток.

Текущий рейтинг украинских теннисисток

Элина Свитолина – №18 рейтинга WTA

Марта Костюк – №27 рейтинга WTA

Ангелина Калинина – №32 рейтинга WTA

Даяна Ястремская – №33 рейтинга WTA

Леся Цуренко – №42 рейтинга WTA

Для квалификации на Игры-2024 необходимо занимать место в топ-56 мирового рейтинга и сыграть два матча за сборную Украины.

Достижения Украины на ОИ