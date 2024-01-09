С прицелом на Олимпиаду-2024: когда команда Ротаня приступит к подготовке к историческому турниру
Источник:УАФ
Молодежная сборная Украины U-21 успешно выступила на Евро-2023 и впервые завоевала путевку на Олимпийские игры. "Сине-желтые" оказались среди 16 участников футбольного турнира среди мужчин.
Сборная Украины смогла создать одну из сенсаций молодежного Евро-2023, выбив в четвертьфинале фаворитов турнира французов. С таким же настроением команда Руслана Ротаня будет готовиться к Олимпиаде.
К теме Сборная Украины по футболу вышла на Олимпиаду-2024: формат турнира, соперники и даты матчей
Генеральная репетиция пройдет во Франции
Первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко поделился планами подготовки молодежной сборной Украины, которая будет выступать в формате U-23. Олимпийский футбольный турнир в Париже начнется 24 июля. Подготовку к выступлению подопечные Ротаня начнут в марте.
25 марта ее ожидает выездной матч с одной из мощных азиатских сборных. Сейчас уточняются последние детали с организаторами, и на днях мы официально объявим об этом. А в июне подопечные Руслана Ротаня сыграют на турнире для команд U-23, который пройдет во Франции,
– рассказал Костюченко.
Кто будет играть на Олимпиаде-2024
- На сегодняшний день известны 10 из 16 участников футбольного турнира: Франция, Украина, Испания, Израиль, Марокко, Египет, Мали, США, Доминиканская Республика, Новая Зеландия. Три представителя Азии на Олимпиаде станут известны в мае 2024 года. Двое участников из Южной Америки определятся в феврале. Также к ним присоединится победитель плей-офф между четвертыми командами Африки (Гвинея) и Азии.
- Формат футбольного турнира традиционный. Сборные будут поделены на четыре группы по четыре команды. По две сильнейшие выходят в плей-офф. Победитель Олимпиады определится в финале 9 августа в Париже на арене "Парк де Пренс".